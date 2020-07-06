Через закриті на карантин КПВВ пенсіонери-переселенці можуть втратити пенсії - експертка

В умовах закритих на карантин КПВВ на лінії розмежування треба надати ВПО-пенсіонерам більше часу для проходження потрібних процедур, оскільки є ризик втрати ними пенсій.

Таку думку під час онлайн-круглого столу в Укрінформі «Захист прав людей похилого віку» висловила Валерія Вершиніна – менеджер програми «Радник з питань ВПО», БФ «Stabilization Support Services».

«Отримувачі пенсій, швидше за все, не зможуть перетнути лінію зіткнення та пройти фізичну ідентифікацію в Ощадбанку протягом тих 30 днів, які встановлені після закінчення карантину, в які не припинятимуться виплати», - сказала Вершиніна.

Вона зазначила, що зараз відсутній окремий порядок виплат заборгованостей по пенсіях, передбачений постановою Кабінету міністрів.

«Відповідно, якщо до 25 числа поточного місяця громадяни не зможуть перетнути КПВВ і пройти фізичну ідентифікацію, то згідно зі статтею 85-ою Закону України про пенсійне забезпечення та постановами, які обмежують можливість виплати пенсій для ВПО – така пенсія не буде таким пенсіонерам виплачена, і цю заборгованість вони не зможуть в подальшому отримати взагалі», - наголосила активістка.

На її думку, цей ризик треба врахувати вже зараз, і врегулювати це питання для того, щоб надати ВПО-пенсіонерам більше часу для проходження потрібної ідентифікації.

«Це половинчасте рішення, і воно краще, ніж нічого. Але це сигнал для того, що принизлива та дискримінаційна норма про отримання пенсій лише за довідками ВПО має бути скасована», - наголосила Вершиніна, вважаючи, що довідки ВПО, як передумова отримання пенсій мешканцями тимчасово окупованих територій, є неприпустимим обмеженням їхніх прав і свобод.