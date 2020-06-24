Переселенці із Золотого отримали житло, яке їм пообіцяв Зеленський у листопаді

Переселенцям із Золотого на Луганщині надали житло, яке їм обіцяв Президент України Володимир Зеленський в листопаді під час зустрічі.

Вручення ордерів та ключів від квартир відбулося 24 червня під час урочистостей до Дня Конституції України в Сєвєродонецьку, повідомляє пресслужба Луганської обласної державної адміністрації.

«Сім’ї переселенців, яких терористи змусили терміново залишити все, що мали на старому місці проживання, сьогодні отримали ключі від нових квартир. Упевнена, що в нових будинках на них чекає радісне і щасливе життя», – наголосила заступник голови облдержадміністрації Наталія Романенко.

Наразі повністю підготовлені 10 квартир, які до цього перебували в непридатному для проживання стані та були відремонтовані за кошти обласного бюджету.

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Як розповів керівник військово-цивільної адміністрації м. Золоте та с. Катеринівка Олексій Бабченко, ремонт ще двох квартир невдовзі завершиться.

Він додав, що ці люди раніше проживали на Хуторі Вільний, дві вулиці якого залишилися підконтрольними незаконним збройним формуванням.

Як повідомлялося, 20 листопада 2019 року під час робочої поїздки до Луганщини Президент України Зеленський зустрівся з переселенцями. Люди звернулися до глави держави та очільника Луганщини за допомогою в отриманні житла. Саме тоді Зеленський доручив керівнику області Сергію Гайдаю вирішити це питання. Пізніше були знайдені приміщення та проведено капітальні ремонти квартир.

Фото: Луганська ОДА