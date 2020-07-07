Окупанти гатять з артилерії, мінометів та ПТРК, з початку доби – чотири обстріли

Окупанти гатять з артилерії, мінометів та ПТРК, з початку доби – чотири обстріли

Укрінформ
Російські окупаційні війська від початку доби чотири рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, втрат серед українських військових немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Сьогодні, 7 липня, збройні формування РФ продовжили активне застосування важкого озброєння на лінії бойового зіткнення. Загалом, за наявною станом на 12.00 інформацією, противник порушив режим тиші 4 рази. Бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших героїв немає», - поінформував речник.

За словами Гуцуляка, близько 04.40 окупанти розпочали бойові дії в районі Новотошківського, застосовуючи артилерію, міномети. За більш як півтори години з напрямку від села Березівське бойовики випустили по українських позиціях 30 мін переважно 120-го калібру, здійснили 6 пострілів з артилерії калібру 122 мм та випустили понад 250 черг з озброєння БМП.

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Крім того, вночі з гранатометів різних систем окупанти порушували режим "тиші" в районах Старогнатівки та Водяного, додав речник МОУ.

Він поінформував, що після 06.15 з напрямку від села Стила російсько-окупаційні війська відкрили вогонь з протитанкового ракетного комплексу (ПТРК) в районі Богданівки.

Українські військові застосовували у відповідь на ворожі обстріли чергові вогневі засоби. Втрати російсько-окупаційних військ уточнюються, зазначив Гуцуляк.

Фото: МОУ

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