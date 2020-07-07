Окупанти застосовують артилерію та міномети, поранений військовий

За минулу добу окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«6 липня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети», - йдеться у повідомленні.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Новгородського противник спершу застосував проти наших захисників артилерійські системи калібру 122 мм, а пізніше – 120-ти мм міномети. На підступах до населених пунктів Зайцеве та Південне ворог також використав міномети 120-го калібру, а неподалік Хутору Вільний – гранатомети різних систем та кулемети.

По укріпленнях українських воїнів неподалік Верхньоторецького, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", агресор відкривав вогонь зі 120-ти мм міномети, а біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі повідомили, що за минулу добу внаслідок обстрілів противника один український воїн отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 3 рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм вів вогонь на підступах до Новотошківського.

Не було спокійно і в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Поблизу Старогнатівки ворог обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, а неподалік Водяного – з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

За наявною інформацією за поточну добу втрат серед українських захисників немає.