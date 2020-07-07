Окупанти не створюють в ОРДЛО ударні угруповання - Наєв

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей зараз немає загрози створення ударних угруповань російських найманців.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV заявив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

«Що стосується тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, ситуація на даний час не носить загрози створення ударних угруповань», - зазначив він, відповідаючи на запитання, чи спостерігається активізація російських найманців в окупованих районах.

Наєв наголосив, що підрозділи, які виконують бойові завдання в районі ООС, чітко відслідковують дії супротивника і завжди дають адекватну відповідь.

Як повідомлялося, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що зараз безпосередньої загрози вторгнення на територію України з боку Російської Федерації не спостерігається, але військові усвідомлюють, що мають готуватися до будь-яких сценаріїв.