Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений боєць
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська діяли агресивніше. До опівдня обліковано 6 ворожих обстрілів, у переважній більшості з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення… Внаслідок розриву однієї з мін бойове травмування отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил. Наразі воїн перебуває в медичному закладі, йому оперативно надано необхідну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», - поінформував речник.
За словами Праути, на Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новгородського – вночі випустили 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм, а вранці – 10 120-мілімітрових мін. 10 і 20 мін калібру 120 мм відповідно розірвалися у ранковий час на позиціях українських військ в районах Зайцевого і Південного.
Крім того, після 6-ї ранку противник майже пів години зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання біля Хутора Вільного.
На Донецькому напрямку окупанти у ранковий час вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів поблизу Верхньоторецького.
За інформацією речника, підрозділи операції Об’єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів. Втрати ворога уточнюються.
Як повідомлялося, збройні формування Російської Федерації за минулу добу, 5 липня, вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.