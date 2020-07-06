Окупанти шість разів обстріляли позиції ЗСУ, поранений боєць

Російські окупаційні війська від початку доби шість разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Один український військовий отримав бойове травмування.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська діяли агресивніше. До опівдня обліковано 6 ворожих обстрілів, у переважній більшості з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення… Внаслідок розриву однієї з мін бойове травмування отримав один військовослужбовець Об’єднаних сил. Наразі воїн перебуває в медичному закладі, йому оперативно надано необхідну допомогу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний», - поінформував речник.

За словами Праути, на Луганському напрямку окупанти двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новгородського – вночі випустили 20 артилерійських снарядів калібру 122 мм, а вранці – 10 120-мілімітрових мін. 10 і 20 мін калібру 120 мм відповідно розірвалися у ранковий час на позиціях українських військ в районах Зайцевого і Південного.

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Крім того, після 6-ї ранку противник майже пів години зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював військовослужбовців Збройних сил України, які виконують бойові завдання біля Хутора Вільного.

На Донецькому напрямку окупанти у ранковий час вели вогонь з мінометів калібру 120 мм і автоматичних станкових гранатометів поблизу Верхньоторецького.

За інформацією речника, підрозділи операції Об’єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів. Втрати ворога уточнюються.

Як повідомлялося, збройні формування Російської Федерації за минулу добу, 5 липня, вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.