Під Верхньоторецьким від розриву міни травмувався військовий

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу Об'єднаних сил.

"По позиціях українських захисників поблизу Верхньоторецького російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Внаслідок розриву однієї з мін отримав бойове травмування один військовослужбовець Об'єднаних сил", - зазначається у повідомленні.

Евакуаційною технікою воїна доставлено до медичного закладу, де йому оперативно надано належну допомогу лікарів.

Стан здоров’я військовослужбовця задовільний.

Підрозділи операції Об’єднаних сил використовували наявні вогневі засоби та дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються.