Окупанти зривали "тишу" біля шести населених пунктів, втрат немає

Збройні формування Російської Федерації за минулу добу вісім разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє у Фейсбуці пресцентр штабу ООС.

"Окупанти застосували при цьому заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Наші воїни негайно реагували на усі можливі загрози з боку загарбників, змушуючи їх припинити агресивні дії", - йдеться у повідомленні.

Тричі противник відкривав вогонь по українських захисниках поблизу Мар’їнки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Ворог обстрілював українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Таке ж озброєння окупанти задіяли і на підступах до Широкиного. Неподалік населеного пункту Павлопіль агресор застосовував міномети 82-го калібру та кулемети. А біля Новотроїцького – станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники активізувалися біля Хутору Вільний та обстріляли українських захисників з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та кулеметів. Факт ворожої агресії з підствольних та автоматичних станкових гранатометів також зафіксовано неподалік Оріхового.

Такі підступні дії окупантів без відповіді не залишилися – вогнем зі штатного озброєння по позиціях загарбників українські підрозділи рішуче подавили активність противника.

За минулу добу втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

За даними розвідки, 5 липня українські оборонці знищили двох та поранили щонайменше ще двох загарбників.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, переважно - з озброєння, яке давно мало б бути відведеним від лінії бойового зіткнення.

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Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ», по позиціях українських захисників неподалік Новгородського ворог вів вогонь із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм. Також на світанку противник застосував 120-ти мм міномети біля того ж Новогородського, а також на підступах до Зайцевого і Південного. Крім того, агресор провокував українських воїнів з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів поруч Хутору Вільний.

Ще одного разу противник обстріляв з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» поблизу Верхньоторецького.

Своїм вогнем із дозволеного озброєння українські захисники придушили активність ворога.

За наявною інформацією, за поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Ситуація у районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ