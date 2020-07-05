Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко вручив нагороди десантникам на горі Карачун.

Про це інформує пресцентр операції Об'єднаних сил.

"З нагоди 6-ї річниці визволення міст Слов’янськ та Краматорськ Донецької області та самовідданість і стійкість, проявлені під час виконання спецзавдань на території Донбасу, військовослужбовців десантно-штурмових військ нагородили відзнаками Міністерства оборони України – нагрудними знаками "За військову доблесть" та "Знак пошани", а також медаллю "За зразкову службу", - йдеться у повідомленні.

Командувач ОС на Карачуні вручив нагороди десантникам / Фото: Операція об'єднаних сил

Як повідомлялося, 5 липня виповнюється шість років, відколи українська армія після тривалої облоги зайняла стратегічно важливі міста півночі Донеччини - Слов'янськ і Краматорськ. До цього майже три місяці тут велися бойові дії.

З нагоди цієї річниці сьогодні відбулися урочисті заходи на горі Карачун за участю представників керівництва держави та області, спільної іноземної делегації на чолі з послами Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини в Україні. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять тих, хто віддав за Україну життя. На честь загиблих героїв пролунали залпи військового салюту.