Україна пам'ятатиме визволення міст Донеччини і загиблих на горі Карачун - Шмигаль

Україна ще сотні років буде згадувати визволення Краматорська, Слов'янська та інших міст Донеччини, а також українських військових, що віддали своє життя на горі Карачун.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на Донеччині під час урочистостей з нагоди шостої річниці визволення Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки, повідомляє Урядовий портал.

"Ці люди дали нам змогу в мирний день спокійно почувати себе. Сьогодні тут присутні діти, які народилися в день визволення. Ми вітаємо їх з днем народження, і насправді, це дуже символічно і приємно мати такі можливості", - зазначив очільник уряду.

Він також подякував європейським партнерам України, підкресливши, як багато вони роблять для того, щоб наша держава була успішною, незалежною та розвивалася.

Окремо Шмигаль наголосив, що єдність України забезпечується не лише силою військових, а й розвитком регіонів. Зокрема, величезні ресурси сконцентровано на реалізацію ініційованого Президентом національного проєкту "Велике будівництво".

"Сьогодні за програмою Президента і в Одесі, і на Донеччині будуються школи, садочки і стадіони", - підкреслив Прем'єр-міністр, додавши що реалізація "Великого будівництва" лише набиратиме обертів.

За його словами, лише в Донецькій області до кінця року буде побудовано 5 шкіл, 5 дитсадків, 5 спортивних об’єктів, 200 км доріг, а також буде оновлено 11 приймальних відділень опорних лікарень.

В урочистостях біля Меморіального комплексу загиблим учасникам АТО на горі Карачун також узяли участь Президент Володимир Зеленський (у форматі телемосту), перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов, віцепрем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, учасники іноземної делегації на чолі з послами Польщі, Латвії, Естонії та Словаччини в Україні, голова Донецької обласної державної адміністрації - керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко, командувач операції Об'єднаних сил Володимир Кравченко та інші.