Окупанти 12 разів за добу порушили "тишу", поранивши одного військового

4 липня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню, ще 2 порушення сталися цієї ночі.

Про таке йдеться у ранковому зведенні штабу сил ООС.

"Тишу порушували, застосувавши заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю... За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення. За даними розвідки, 4 липня українські захисники знищили трьох та поранили ще трьох загарбників", - йдеться у повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", ворог три рази обстріляв опорні пункти українських захисників неподалік Новотошківського, відкривав вогонь поблизу Оріхового та Кримського. Біля цих населених пунктів та поруч Катеринівки агресор також активно використовував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" загарбники активізувалися по обіді. Зокрема, з гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї окупанти вели обстріли поблизу Павлополя і Гнутового. Ще один факт ворожої агресії зафіксовано біля Пищевика. На цій ділянці фронту противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів стрілецької та снайперської зброї.

Від початку поточної доби збройні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник на світанку відкривав вогонь з 82-х мм мінометів та великокаліберних кулеметів на підступах до Павлополя. Також ворог обстріляв позиції українських захисників з гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Мар’їнки.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.