Окупанти п’ять разів зривали “тишу” вогнем із мінометів та РПГ

4 липня збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.

"На початку доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських захисників окупанти припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.