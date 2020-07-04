Окупанти п’ять разів зривали “тишу” вогнем із мінометів та РПГ
Про це повідомляє штаб ООС у вечірньому зведенні.
"На початку доби у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Катеринівки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, а вранці неподалік Оріхового – з мінометів 120-го калібру, кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.
На підступах до Новотошківського агресор двічі обстрілював наших захисників з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що неподалік Павлополя, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник відкривав вогонь з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї.
У відповідь наші воїни відкривали прицільний вогонь по опорних пунктах противника. Завдяки рішучості та влучності українських захисників окупанти припинили свою активність. Втрати окупантів уточнюються.
За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.
На ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.