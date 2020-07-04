Окупанти обстріляли з мінометів підступи до Оріхового та Новотошківського

Від початку поточної доби, 4 липня, до опівдня російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли на Луганському напрямку.

Про це повідомляється у щоденному зведенні пресслужби Міноборони України щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил.

"Вночі противник застосував ручні протитанкові і підствольні гранатомети по наших позиціях біля Катеринівки.

Близько 7-ї години ранку в районі населеного пункту Оріхове окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових і автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Нашим воїнам знадобилося 40 хвилин, щоб змусити противника припинити цей обстріл", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що з 9.00 до 10.30 ворог двічі обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Новотошківського, в обох випадках задіявши 120-ті міномети і автоматичні гранатомети з боку окупованого населеного пункту Голубівське.

"Українські воїни відповіли противнику вогнем зі штатного озброєння, не допустивши втрат у своїх лавах. Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована", - додали у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 3 липня збройні формування Російської Федерації 20 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожого обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення.

Крім того, збройні формування Російської Федерації на світанку відкрили вогонь і по населеному пункту Зайцеве. Внаслідок обстрілу з мінометів 82-го калібру загинула місцева мешканка Бихова Олена Іванівна, 1940-го року народження.