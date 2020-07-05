Окупанти знову стріляли на Донбасі: є поранений

4 липня проросійські бойовики на Донбасі вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли українські позиції, внаслідок чого поранення зазнав український воїн.

Про це повідомили у штабі ООС.

Бойовики били по українських захисниках з великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї біля Пищевика на Донеччині. Внаслідок обстрілів один український воїн зазнав вогнепальне наскрізне кульове поранення. Його оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

"Такі агресивні дії російських окупантів не залишилися безкарними. Вогнем у відповідь військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил подавили ворожу активність. Противник і надалі отримуватиме адекватну й невідворотну відповідь, якщо його дії нестимуть загрозу цивільному населенню та українським захисникам", – наголосили у Штабі.

Як раніше повідомляло агентство, станом на вечір 4 липня було відомо про п'ять випадків порушення "тиші" збройними формуваннями РФ.