Зараз світ воює технологіями, а не кількістю штиків — командувач ВМС

Росія має другу у світі за чисельністю армію. Україна навряд чи потягне утримання Збройних сили чисельністю в мільйон осіб. Але нині світ воює технологіями, а не кількістю штиків.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив командувач ВМС Олексій Неїжпапа, відповідаючи на запитання щодо оптимізації в армії, про що періодично заявляє керівництво Міноборони, та застереження критиків, що скорочення призведе до зниження обороноздатності.

"Наш головний ворог – Російська Федерація – має другу в світі за чисельністю армію. Бути з ними в паритеті не вдасться, як би нам цього не хотілося. Україна навряд чи потягне утримання Збройних сили чисельністю в мільйон осіб. Тому кажучи про ВМС, варто говорити не стільки про кількісні показники, скільки про якісні: про добре підготовлений кваліфікований персонал, сучасне технологічне озброєння. Нинішній світ воює технологіями, а не кількістю штиків, кораблів, літаків. Технологічність, професійність – такими бачу пріоритети Військово-морських сил України", - сказав Неїжпапа.

Разом з тим він визнав, що в українській армії є проблема плинності кадрів.

"Дійсно, здебільшого військовослужбовці йдуть саме після першого контракту. Причини різні. Втома, наприклад. Особливо це стосується морської піхоти після виконання завдань в зоні проведення ООС. Дехто йде, а потім повертається", - сказав Неїжпапа.

Також, за його словами, ще одна причина полягає в невирішеності соціальних питань. Більше заробітної плати, грошового забезпечення, військовослужбовців турбує куди повертатимуться, в які умови, якими є перспективи їхнього поліпшення, підкреслив командувач ВМС.

"Військовослужбовець повинен мати впевненість, що в той час, коли він виконує бойове завдання, його сім’я має соціальні гарантії та захист, - наголосив Неїжпапа. - Також у бажанні продовжувати службу чимало залежить від командирів, правильного розподілу повноважень, внутрішніх комунікацій. Тут є над чим попрацювати".

Фото: navy.mil.gov.ua/