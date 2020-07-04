Червоний Хрест відправив п’ять вантажівок гумдопомоги на окупований Донбас

Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив для допомоги жителям ТОТУ, які безпосередньо страждають від агресії російсько-окупаційної адміністрації, п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Учора гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідував за маршрутом Київ-Донецьк. П'ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд до ТОТУ в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 1 липня, згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, на тимчасово окуповану територію Донецької області здійснено пропуск через лінію розмежування чотирьох вантажівок Червоного Хреста, у яких містилося 45 тонн будматеріалів та подрібнювачів кормів.