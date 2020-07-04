Червоний Хрест відправив п’ять вантажівок гумдопомоги на окупований Донбас

Червоний Хрест відправив п’ять вантажівок гумдопомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Міжнародний Комітет Червоного Хреста направив для допомоги жителям ТОТУ, які безпосередньо страждають від агресії російсько-окупаційної адміністрації, п'ять вантажівок з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє ДПСУ.

"Учора гуманітарний вантаж від Міжнародного Комітету Червоного Хреста прослідував за маршрутом Київ-Донецьк. П'ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд до ТОТУ в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 липня, згідно з розпорядженням командувача Об'єднаних сил, на тимчасово окуповану територію Донецької області здійснено пропуск через лінію розмежування чотирьох вантажівок Червоного Хреста, у яких містилося 45 тонн будматеріалів та подрібнювачів кормів.

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