Українська армія отримала чотири БТР-4Е

Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова в рамках виконання державного оборонного замовлення передало на потреби ЗСУ чотири бронетранспортери БТР-4Е.

Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

«Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені O.O. Морозова (ХКБМ), що входить до складу ДК «Укроборонпром», передало Міністерству оборони України чергову партію з 4 бронетранспортерів БТР-4Е», - йдеться в повідомленні.

Військовим передано чергову партію БТР-4Е від ХКБМ / Фото: Укроборонпром

Як зазначається, від моменту розблокування контракту з Міноборони наприкінці 2019 року роботи виконуються чітко за графіком. На сьогодні виконано вже 80% державного контракту – військовим відвантажено 37 з 45 бронемашин, передбачених державним оборонним замовленням.

Усі бронемашини укомплектовано кулеметами виробництва київського заводу «Маяк», що фактично відновило повний виробничий процес на цьому підприємстві.

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У пресслужбі також нагадали, що виконання поставок бронетранспортерів відбувається за контрактом з Міноборони від 2016 року, який був розблокований спільними зусиллями Президента України, Кабінету міністрів, Міноборони та нового керівництва Укроборонпрому наприкінці 2019 року.