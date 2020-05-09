Укроборонпром з початку року передав військовим понад 300 одиниць бронетехніки

Протягом січня-травня 2020 року підприємства бронетанкового дивізіону ДК «Укроборонпром» передали Міністерству оборони понад 300 нових, відновлених та модернізованих одиниць броньованої техніки.

Про це розповів заступник генерального директора з виробництва ДК «Укроборонпром» Ігор Фоменко, повідомляє пресслужба концерну.

«У цілому за I квартал 2020 року підприємствами, діяльність яких координується Управлінням бронетанкової техніки ДК «Укроборонпрому», виконано план товарного випуску продукції на суму понад 1,7 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року – це зростання приблизно у 2,5 раза», – зазначив Фоменко.

Зокрема, у січні-квітні 2020 року обсяг товарного випуску на ДП «Київський бронетанковий завод» сягнув 406 млн грн, що майже у 4 рази більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 25 відремонтованих танків Т-72, у березні – 6 капітально відремонтованих Т-72 та у травні – 9 відремонтованих бронетранспортерів БТР-80.

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На ДП «Завод ім. Малишева» обсяг продукції становив 301 млн грн, у 2,4 раза більше ніж роком раніше. Серед іншого, у поточному році на заводі виготовлено 26 танкових двигунів: у січні – 6, у лютому та березні – по 10.

А на ДП «ХКБМ» обсяг товарного випуску зріс до 391 млн грн, у 1,9 раза більше ніж за аналогічний період минулого року. Серед іншого, передали МОУ: у січні – 4 бронетранспортери БТР-4Е, у лютому – 3, у березні – 4, та у квітні – 5 бронемашин.

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«Триває підписання нових договорів бронетанковими підприємствами Концерну із Міністерством оборони України вже в рамках нового ДОЗ. Ми очікуємо, що попри карантин, збережемо темпи виробництва на ключових підприємствах, задіяних у ДОЗ. А для того, аби надалі робота бронетанкових підприємств Укроборонпрому ставала ще більш ефективною, ми працюємо над стратегією створення державної бронетанкової бізнес-одиниці, яка об’єднає підприємства, що здійснюють ремонт техніки, виготовлення компонентів, роблять дослідження та створюють кінцевий продукт. Це буде повний виробничий цикл», – прокоментував Фоменко плани трансформації концерну.