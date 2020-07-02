Окупанти двічі обстріляли з мінометів позиції ЗСУ

Станом на 17.00 2 липня російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі. Втрат серед наших захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"2 липня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню", - зазначається у повідомленні.

Так, вранці в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Луганського, противник двічі обстрілював українських воїнів з мінометів 120-го та 82-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За поточну добу втрат у лавах Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.