Окупанти двічі обстріляли оборонців Луганського, втрат немає

Російські окупаційні війська від початку доби 2 липня двічі обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу Луганського. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.

«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Луганське. За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку за поточну добу немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Праути, на світанку окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм, вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Міномети 120-го і 82-го калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети на цій ділянці фронту противник використав під час обстрілу після 6-ї години ранку.

На спроби «розхитати» ситуацію українські воїни в обох випадках відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях, переважно зі станкових протитанкових гранатометів. Втрати ворога уточнюються, повідомив речник.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 липня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 166 осіб. За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання.

Фото: Міноборони