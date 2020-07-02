Окупанти двічі обстріляли оборонців Луганського, втрат немає
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Максим Праута.
«Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил в районі населеного пункту Луганське. За наявною на цей час інформацією, втрат з нашого боку за поточну добу немає», - повідомив речник.
Зокрема, за словами Праути, на світанку окупанти випустили 10 мін калібру 82 мм, вели вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів. Міномети 120-го і 82-го калібрів, а також ручні протитанкові гранатомети на цій ділянці фронту противник використав під час обстрілу після 6-ї години ранку.
На спроби «розхитати» ситуацію українські воїни в обох випадках відповіли противнику влучним вогнем по його позиціях, переважно зі станкових протитанкових гранатометів. Втрати ворога уточнюються, повідомив речник.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 2 липня в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 166 осіб. За минулу добу зареєстровано 9 нових випадків захворювання.
Фото: Міноборони