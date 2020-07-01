Навчання See Breeze-2020 через коронавірус скоротять до 7 днів

У зв’язку з пандемією коронавірусу міжнародні військові навчання See Breeze, заплановані в Україні та за її межами впродовж 2020 року, частково будуть скасовані, а частково змінять формат.

Про це повідомляє АрміяInform із посиланням на інформацію Генштабу ЗСУ.

«Як повідомили в Генеральному штабі Збройних Сил України, на території України заплановано проведення шести багатонаціональних навчань, з яких одне навчання скасовано. Поза межами України запланована участь підрозділів ЗС України в 17 багатонаціональних навчаннях, з яких 7 скасували організатори», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, через поширення коронавірусу ухвалено рішення змінити формат проведення українсько-американського командно-штабного навчання із залученням військ See Breeze-2020. Зокрема, загальний термін проведення навчання скорочений до 7 діб, до участі в навчанні залучатимуть тільки кораблі та літаки, які становитимуть морський та авіаційний компоненти сил навчання, участь підрозділів сухопутного компоненту, водолазного компоненту та розгортання міжнародного штабу навчання в Одесі скасовано.

Проведення інших запланованих багатонаціональних навчань планується без зміни їх формату.

Крім того, організатори багатонаціонального навчання НАТО CWIX-2020 оголосили про віддалену участь держав у заході. Участь представників ЗСУ в навчанні здійснюється дистанційно, з пунктів постійної дислокації.

Як раніше повідомляв Укрінформ, цьогоріч до традиційних навчань See Breeze в Одесі мали долучитися близько 20 країн, зокрема Японія, Південна Корея та Норвегія, проте пандемія COVID-19 внесла свої корективи у ці плани.

CWIX – щорічне багатонаціональне навчанням НАТО з питань технічної взаємосумісності телекомунікаційних технологій та кібернетичної безпеки.

Інформація щодо зміни формату запланованих багатонаціональних навчань поза межами України відсутня. Формат їх проведення визначатимуть організатори з урахуванням національних обмежень, запроваджених з метою запобігання поширення вірусної інфекції COVID-19.