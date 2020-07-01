Окупанти чотири рази зривали "тишу", поранений боєць ЗСУ

Російські окупаційні війська у середу здійснили чотири обстріли позицій українських захисників, у результаті один військовослужбовець отримав бойове травмування.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"1 липня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно реагували на ворожі збройні провокації та прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Оріхове і Травневе противник обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Поблизу населеного пункту Піски, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог застосував заборонені Мінськими домовленостями 120-ти мм міномети та автоматичні станкові гранатомети. По обіді, окупанти активізувалися і на підступах до Авдіївки, де використали проти українських оборонців міномети 82-го калібру, ручні протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

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Від початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою постраждалого воїна оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів.

Для припинення ворожої активності українські захисники результативно застосовували чергові вогневі засоби. Втрати противника уточнюються.

За інформацією штабу, на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Фото: mil.gov.ua