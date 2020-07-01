Розвідка повідомила про втрати окупантів на Донбасі у червні

Втрати російських найманців на Донбасі за червень становлять 42 вбиті особи і 58 поранених.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень склали: загиблими – 42 особи, пораненими – 58 осіб. Також окупанти втратили 5 одиниць техніки – ЗІЛ, КамАЗ, 2 міномети і один танк», - йдеться у повідомленні.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

У штабі також зазначили, що розвідка часто фіксує прояви у лавах окупантів нестатутних взаємовідносин, наслідками яких є тяжкі тілесні ушкодження та ножові поранення, передозування наркотиками, вживання алкоголю і травмування в стані сп’яніння, каліцтво.

«Часті випадки дезертирства свідчать про те, що у ворожих підрозділах низький морально-психологічний стан», - констатують у пресцентрі.