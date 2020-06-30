Українські морпіхи провели "вертолітні" навчання

Батальйон морської піхоти успішно відпрацював взаємодію з різними підрозділами Військово-морських сил України, взявши участь у навчаннях морської авіації.

Про це повідомляє пресслужба командування морської піхоти ВМС у Facebook.

"Командування морської піхоти здійснює заходи з нарощування спроможностей щодо виконання бойових завдань у взаємодії з різними компонентами Військово-морських сил Збройних сил України. Зокрема, підрозділи окремого розвідувального батальйону взяли участь у льотно-тактичних навчаннях морської авіації українського флоту. На вертольотах Мі-8МСБ-В військовослужбовці здійснили перекидання у визначений район, де взяли під контроль місцевість, організували оборону й провели розвідку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що головним завданням морських піхотинців було забезпечення прийому вантажів з транспортного літака Ан-26.

Мету навчань було досягнуто, особовий склад підрозділу успішно виконав усі поставлені завдання, запевнило командування морської піхоти.

Фото: navy.mil.gov.ua