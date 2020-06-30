Бойовики вихідними продовжували не пускати місію ОБСЄ

Члени російських збройних формувань у суботу та неділю й далі відмовляли патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі на блокпості вздовж офіційних дорожніх коридорів, що є обмеженням та перешкоджанням виконанню мандата Місії.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ № 153/2020 від 29 червня 2020 року, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"27 червня в Донецькій області на блокпості біля Горлівки члени збройних формувань двічі відмовили патрулю Місії у проїзді: один раз у напрямку підконтрольних урядові районів, а інший — до непідконтрольних урядові районів, пояснивши це відсутністю дозволу від осіб, яким належить фактичний контроль", - зазначається у звіті.

Команда СММ, як і раніше, фіксувала наявність металевого загородження і шипів поперек дороги, а також бачила попереджувальний знак про мінну небезпеку.

"28 червня на блокпості біля н.п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) члени збройних формувань двічі відмовили СММ у проїзді: один раз до підконтрольних урядові районів, пояснивши це відсутністю дозволу від осіб, яким належить фактичний контроль, а інший — у напрямку непідконтрольних урядові районів, мотивувавши це закриттям блокпоста", - повідомили у Місії.

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Крім того, 27 червня в Луганській області на блокпості на південь від мосту поблизу Станиці Луганської (15 км на північний схід від Луганська) бойовики знову заборонили патрулю Місії прохід до непідконтрольних урядові районів. 28 червня член російських збройних формувань знову заборонив патрулю Місії прохід до підконтрольних урядові районів.

"В обох випадках члени збройних формувань посилалися на обмеження, пов’язані з COVID-19, а 27 червня також вказали на відсутність дозволу від осіб, яким належить фактичний контроль", - повідомили в СММ.

Як відомо, Місія почала стикатися з регулярними відмовами в доступі при спробі проїзду/переходу в напрямку непідконтрольних урядові районів на блокпостах збройних формувань із 21 березня в Донецькій області та з 23 березня в Луганській області.