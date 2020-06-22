Парад в окупації та коронавірус: сьогодні строєм по вулицях, а завтра – в інфекційку

Попри загрозу розповсюдження COVID-19, в Донецьку та Луганську планують провести паради – за вказівкою з Москви

Попри пандемію коронавірусу, на тимчасово окупованих територіях сходу України в Донецьку та Луганську за вказівкою Москви планують 24 червня провести паради: наслідки можуть бути жахливими.

Синхронно з Москвою 24 червня 2020 року в окупованих Донецьку та Луганську вперто планують провести паради, якими намагатимуться відзначити 75 річницю Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Якщо з Путіним та роллю параду в його амбіціях на наступний термін у Кремлі все зрозуміло, то в окупаційної влади завдання дещо інші. Перше, що спадає на думку – щоб якомога більше людей на окупованій території, які не мають російських паспортів, померло...

В Донецьку провели репетицію параду: основними "жервами" дійства стали молоді люди – юнаки та дівчата

ПАРАД ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ

Те, що ці паради всупереч здоровому глузду та з нехтуванням елементарних правил під час масових захворювань проходитимуть на тлі загострення епідеміологічної ситуації з COVID-19 і в РФ, і на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) – ні для кого не секрет.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) критично поставилася до намірів провести даний військовий захід, зокрема, в Москві. Як вказала експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Кетрін Смолвуд в ході онлайн-конференції 18 червня 2020 р., будь-який масовий захід – пов'язаний з ризиком подальшого поширення вірусу.

Російські УАЗ-3163 та інша бронетехніка під час репетиції параду сил, так званої "народної міліції" в Луганську

"Як ми знаємо, у випадках, коли люди збираються разом у тісному контакті на тривалий час або для святкування, або з якоїсь іншої причини, то ми отримуємо підвищений ризик поширення інфекції. Ми вже бачили приклади цього в минулому", – зазначила експерт.

Вона також застерегла від можливих наслідків і поставила його організаторам конкретне запитання: "Дуже важливо зрозуміти, а в разі, якщо передача вірусу трапиться ось на цьому конкретному масовому заході, чи впорається з цим місцева система охорони здоров'я?".

Однак ні для Кремля, ні для його маріонеток у Донецьку та Луганську здоровий глузд не має значення. Адже головне – це видовище та вирішення своїх "надзавдань", а не здоров’я населення.

Звичайно, масштаб та помпезність, з якими в Луганську й Донецьку організовують паради, не порівнювані з московським, однак підходи залишаються аналогічними. В обох містах збройні формування так званих "народних міліцій" мають намір вивести на захід військову та історичну техніку й "масовку".

Так, в Луганську проїдуть центральною вулицею 104 одиниці військової техніки в механізованій колоні й 16 одиниць історичної, зокрема, вантажні автомобілі ЗІС-5, три одиниці БМ-13 «Катюша», три одиниці танків Т-34. При цьому у "коробках" пройде близько двох тисяч осіб.

На репетиції в Луганську знову цілили "По Берліну"...

Практично те саме в Донецьку. Там, пару днів тому вже встигли провести тренування, в якому взяли участь 110 одиниць бойової техніки і 2100 людей, і, що дивує – не так званих місцевих "військових" (так і хочеться додати – злочинців), а у більшості – дітей, серед яких – учні різноманітних місцевих навчальних закладів. Чи їх зібрали разом та вивели на парад, як найбільш стійких до коронавірусу, чи для того, щоб змогли більш широко його потім розповсюдити в сім’ях – питання риторичне...

До цього усього додається вельми цікавий факт. За офіційними заявами так званої донецької влади, всі учасники репетиції параду були перевірені на захворювання коронавірусною інфекцією. При цьому не повідомляється, які були проведені тести: лабораторні чи швидкі. Якщо все ж учасники проходили лабораторне тестування, то незрозуміло, як донецькій лабораторії в стислі терміни вдалося провести понад дві тисячі досліджень. Адже рішення про парад було прийнято на початку червня. Натомість, за інформацією, що циркулювала у місцевих ЗМІ, на кінець травня за весь час з початку пандемії в так званій "ДНР" проведено лише трохи більше трьох тисяч лабораторних тестів на COVID-19…

Діти серед "жертв" параду : в Донецьку…

... та в Луганську

COVID-19 НЕ ЦУРАЄТЬСЯ ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ...

З об’єктивних причин важко оцінювати дійсні масштаби захворюваності на коронавірус на тимчасово окупованих територіях, бо російська окупаційна влада всіляко перешкоджає збору об’єктивної інформації журналістами та міжнародними організаціями. Натомість тут з радістю надають власні оцінки та прогнози, адекватність та реальність яких можна поставити під сумнів, як з точки зору наявності відповідної кількості ПЛР тестів, так і стану залучення населення до тестувань.

Зокрема, згідно з публічно оголошеними даними, що оприлюднені адміністраціями так званих "ЛНР" та "ДНР", на окупованих територіях за станом на 20 червня ц.р. загалом виявлено 1463 інфікованих (469 та 994 відповідно по областях).

І це при тому, що на підконтрольних територіях Луганської та Донецької областей, згідно з ранковим зведенням МОЗ за 21 червня, виявлено 434 інфікований (72 та 362 відповідно). Тобто по факту, навіть за цими підрахунками в регіоні майже дві тисячі заражених. Однак в сусідніх областях РФ, куди регулярно мігрує населення окупованих територій, показники захворюваності в рази більші. Так, лише офіційно за даними Роспотребнадзору – на поточний день в Ростовській області 8534 (перший інфікований був виявлений в кінці березня 2020), Бєлгородській – 3896, Воронезькій – 5863.

Те, що ситуація на ТОТ насправді не така, як про неї повідомляється окупаційною владою, свідчить і те, що в кожному звіті СММ ОБСЄ з початку введення карантину йдеться про випадки заборони пересування з боку представників незаконних збройних формувань, які пояснюють ці обмеження карантинними заходами через COVID-19. І це відбувається досі, в поточному червні місяці.

При цьому станом на 18 червня 2020 року пропускні пункти (КПП) на лінії розмежування з боку так званих "ДНР" та "ЛНР" були закриті. Окупаційна влада в Донецьку розраховує відкрити КПП лише через 3-5 днів, а Луганськ оголосив про допуск лише 19 червня. При цьому в «ЛНР» вирішили випускати всіх бажаючих потрапити на підконтрольну Україні територію, натомість прохід в «республіку» буде здійснюватися тільки за узгодженими списками. І це при тому, що більше тижня вже як Україна відкрила КПВВ.

Тобто по факту ситуація на окупованих територіях непроста, однак вона приховується, особливо там, де її ніхто не може проконтролювати, зокрема і ОБСЄ.

Наприклад, достеменно відомо те, що в Антрацитівському районі, Ровеньках, Хрустальному (Красний Луч) Луганської області введено жорсткі карантинні обмеження, а громадянам рекомендовано перейти на "суворий режим самоізоляції". У офіційній статистиці так званого "МОЗ" так званої "ЛНР" це не дуже й відобразилось, а мешканцям територій, де введено карантин, на всяк випадок відключили мобільний зв'язок, що надається оператором Vodafon.

В "ДНР" ситуація не на багато краща, якщо не гірша. Чого, наприклад, вартий той факт, про який повідомили мешканці Горлівки: в 2-й міській лікарні міста близько 80 осіб персоналу закриті в одному з відділень на самоізоляцію. Якщо така ситуація з медичним персоналом, то реальна ситуація в місті та в цілому в так званій "республіці" – може взагалі шокувати...

В Антрацитівському районі, Ровеньках, Хрустальному (Краний Луч) Луганської області введено жорсткі карантинні обмеження, а громадянам рекомендовано перейти на "суворий режим самоізоляції"

НА ВСЯК ВИПАДОК: НЕ ХОДІТЬ НА ПАРАД...

Враховуючи розвиток ситуації з пандемією коронавірусу в Світі та регіоні, в РФ останнім часом почали віддавати перевагу розвитку військ радіаційного хімічного та біологічного захисту (РХБЗ). Не забули тут і про підконтрольні їм тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей.

Структура системи РХБ захисту окупаційних військ на ТОТ в Донбасі будується подібною до російської. В наявності відповідні роти в тактичних групах, начальники служб, розрахунково-аналітичні станції в оперативно-тактичних командуваннях. Основна відмінність від російських підрозділів поки що – лише в озброєнні.

Підрозділи РХБЗ на тимчасово-окупованих територіях Донбасу укомплектовані старим, радянським озброєнням та засобами захисту (в Криму ситуація – діаметрально-протилежна). Таким чином РФ намагається замаскувати свою підтримку так званим "народним республікам", доводячи що у них все озброєння та засоби РХБ захисту – "трофейні".

Разом з тим нині лунають заяви про переозброєння цих підрозділів в перспективі "новими, ефективними засобами РХБ розвідки, захисту та спеціальної обробки". Звідки ці засоби візьмуться, якщо на території Донбасу відсутні підприємства з їх виробництва – не повідомляється.

Як вказала експерт Всесвітньої організації охорони здоров’я Кетрін Смолвуд в ході онлайн-конференції 18 червня 2020 р., будь-який масовий захід - пов'язаний з ризиком подальшого поширення вірусу...

Але реальна ситуація вносить свої корективи, й дієві війська РХБЗ потрібні окупантам на ТОТ уже зараз. В квітні ц.р. було відмічене активне перекидання російських відповідних підрозділів між окупованими Росією територіями у зв’язку з пандемією COVID-19.

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (МінТОТ) України на території ОРДЛО на ротаційній основі перебуває близько 120 фахівців з військових частин РХБЗ Південного військового округу Російської Федерації.

Все це може свідчити про стурбованість в РФ розвитком ситуації з біологічними загрозами на ТОТ – незважаючи на заспокійливі статистичні мантри, які лунають з офіційних повідомлень окупаційних адміністрацій.

На тлі загострення ситуації з COVID-19 на тимчасово окупованих територіях кордон з РФ для їх мешканців закритий, за винятком тих колаборантів, хто отримав паспорти РФ

На цьому тлі вирішально важливим є ще один факт: кордон з РФ наразі для мешканців ТОТ закритий, за винятком тих, що отримали паспорти РФ. Тож, теоретично, після загострення ситуації з COVID-19, до чого ведуть організовані окупаційною владою переможні паради, шанси врятуватися втечею, коли настане колапс місцевої медичної системи, будуть не у багатьох. Лише у відвертих колаборантів та породжених Москвою на Донбасі злочинців, що завчасно подумали про шляхи відходу, отримавши паспорти РФ.

Можна констатувати, що святкування 75 річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні для окупаційної влади та Кремля – не лише залишаються важливішими за людські життя, а й планомірно використовуватимуться для геноциду громадян України, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

Тарас Хортиця

Defense Express