В українській армії – 180 хворих на COVID-19

У Збройних Силах України станом на 29 червня хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ у Facebook.

"Станом на 10.00 29 червня в Збройних Силах України хворіє 180 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 310 осіб, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 569 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 40 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу зареєстровано 1 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Військовослужбовець (Київська область) знаходиться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Як повідомлялося, станом 29 червня в Україні лабораторно підтверджено 43 628 випадків COVID-19, за минулу добу захворіло 646 осіб.