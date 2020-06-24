Нині на службі у ЗСУ - близько 800 собак

Для охорони військових об’єктів та для виявлення вибухонебезпечних предметів використовується близько 800 службових собак.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач Сил підтримки полковник Микола Жирнов.

«Нині на службі у Збройних Силах перебуває майже 800 службових собак. Вони в основному залучені в охороні різних військових об’єктів та у мінно-розшуковій справі», - повідомив командувач.

За його інформацією, кінологічна служба в українському війську ще досить молода — створена у 2017 році. Нині службових собак використовують для охорони військових аеродромів, баз, складів та арсеналів, а також для мінно-розшукових робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, перевірки доріг, місцевості й транспортних засобів. Наразі триває підготовка спеціальних собак для пошуку наркотичних засобів та психотропних речовин, патрульно-розшукових — для підрозділів Військової служби правопорядку. Крім того, у планах – підготовка десантно-штурмових собак.

Жирнов поінформував, що готують кінологічні розрахунки в навчальному центрі у Кам’янці-Подільському.