Найвищі вуха: київський пес із притулку встановив національний рекорд

Найвищі вуха: київський пес із притулку встановив національний рекорд

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Укрінформ
Національний Реєстр Рекордів зафіксував новий рекорд у категорії "Жива природа" - "Найвищі вуха у собаки". Рекорд встановив песик з притулку Умка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Цей рекорд нам цікавий у першу чергу не параметрами замірів, а тим, що на рекорд представлено собачку метиса - собачку з притулку. Це підкреслює те, що на рекорди України, на рекорди національні можуть претендувати не лише породисті собаки, які коштують дуже дорого. Це звичайна собачка з притулку, яка здивувала всіх своєю незвичною зовнішністю", - розповіла керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова.

Найвищі вуха: київський пес із притулку встановив національний рекорд / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

За її словами, заявку на рекорд свого улюбленця подала 11-річна Єва Масна, яка привезла песика з Бородянського притулку.

Що стосується дивовижних вух песика, то це, за її словами, результат схрещування різних порід. Досі таких рекордів до Національного Реєстру Рекордів ще не вносилося ніколи.

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За результатами замірів встановлено, що вуха у собаки мають висоту до 15 см. Особливістю є те, що при таких розмірах вушка не падають.

"Сьогодні були професіонали, які зробили заміри цих вушок, ми викликали ветеринарного лікаря, і визначили, що так, справді, таких вушок високих ще не було", - зазначила Вєтрова.

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