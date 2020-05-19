В Ужгороді виділили 1,5 мільйона на вольєри для тварин у притулку

Понад 1,5 млн гривень виділено з міського бюджету Ужгорода для будівництва нових вольєрів на території притулку для тимчасового тримання тварин, а також будівлі для приготування їжі тваринам.

Про це повідомив мер Ужгорода Богдан Андріїв у Facebook.

“Понад 1,5 млн гривень виділили з міського бюджету Ужгородської міськради для будівництва нових вольєрів на території притулку для тимчасового тримання тварин, яким опікується ГО «Барбос», а також будівлі для приготування їжі тваринам”, - написав він.

Притулок для тимчасового тримання тварин в Ужгороді / Фото: Богдан Андріїв/Facebook

Як зазначив мер, у новому приміщенні можна буде розмістити ще близько 50 тварин.

Наразі тут уже більше сотні собак, три десятки кішок, але волонтери організації, на яких тримається притулок, кажуть, що кількість безпритульних тварин зростає постійно, і всіх потрібно нагодувати, доглянути, іноді – надати медичну допомогу, підкреслив Андріїв.

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Він визнав, що усе це потребує великих затрат – коштів, сил, енергії, і міська влада, за словами мера Ужгорода, в силу своїх можливостей теж допомагає.