Замах на колишню бранку "ДНР": граната була прив'язана до хвіртки — журналіст

Гранату, на якій підірвалася колишня полонена "ДНР" Валентина Бучок, невідомі прив'язали до її хвіртки.

Про це повідомив журналіст, учасник Тристоронньої контактної групи по Донбасу Денис Казанський в Facebook.

"На колишню полонену "ДНР" Валентину Бучок сьогодні було скоєно замах. Хтось прив'язав гранату до її хвіртки, і вона підірвалася на цій розтяжці. Зараз Валентина з важкими пораненнями перебуває в лікарні", - написав він.

Казанський нагадав, що жінка після звільнення з полону дала свідчення про злочини бойовиків, і не виключив, що замах на неї може бути пов'язаний з цим.

"З огляду на те, що Валентина Бучок звичайна жінка пенсійного віку, в якої немає ані бізнесу, ані важливої посади, вчинити замах на її життя могли хіба що у зв'язку з тим, що вона не боїться давати інтерв'ю і розповідати про злочини бойовиків. Валентина сиділа в Донецьку, в тюрмі "Ізоляція", і відкрито говорить про те, як там знущаються з полонених. Називаючи в тому числі й прізвища злочинців", - відзначив журналіст.

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Як повідомлялося, вранці 20 червня в Донецькій області в селі Іванопілля Костянтинівського району на власному подвір'ї підірвалася на розтяжці звільнена з полону "ДНР" Валентина Бучок.

Правоохоронці встановлюють обставини події. Порушено кримінальну справу за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Фото: поліція