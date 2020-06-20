На Донеччині у власному дворі підірвалась на розтяжці звільнена з полону жінка

На Донеччині поліція розслідує обставини травмування внаслідок вибуху колишньої полоненої.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні близько 08:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Іванопілля Костянтинівського району Донецької області на території домоволодіння місцевої мешканки стався вибух, внаслідок якого вона отримала тілесні ушкодження", - йдеться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Попередня правова кваліфікація події - ст. 15 (замах на злочин), ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Своєю чергою керівник Східноукраїнського центру громадських ініціатив Володимир Щербаченко у Facebook повідомив, що замах було здійснено на колишню полонену Валентину Бучок.

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"Валентина, колишня полонена "ДНР", в'язниці МГБ ДНР "Ізоляція"сьогодні зранку підірвалася на розтяжці у себе на подвір'ї вдома в селі, поруч міста Костянтинівка на Донеччині", - написав він.

Щербаченко наголосив, що Валентина "відверто і безстрашно" свідчить про злочини ОРДО.

Він також зауважив, що це була не перша спроба замаху на Валентину Бучок.

За даними Щербаченка, у жінки "пошкоджене обличчя та м'які тканини кінцівок", їй провели операцію в одній із лікарень Костянтинівки.

Фото: поліція