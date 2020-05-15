На Донеччині на російській протипіхотній міні підірвалася жінка

Про це повідомляє пресслужба штабу операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил під час спостереження за позиціями противника поблизу окупованого Докучаївська помітили цивільну особу з явними ознаками поранення в ногу, яка намагалася плазом наблизитись до нашого опорного пункту. Українські воїни евакуювали жінку до безпечного місця, де медичний персонал підрозділу надав потерпілій невідкладну допомогу. Після цього наші захисники терміново доправили поранену громадянку до центральної районної лікарні міста Волноваха», - йдеться в повідомленні.

За даними штабу, наразі стан пацієнтки стабілізовано, її життю нічого не загрожує.

Як зазначається, характер отриманого нею поранення – мінно-вибухова травма лівої ноги, травматична ампутація стопи, – вказує на підрив на мінно-вибуховому пристрої, ймовірно, протипіхотній міні ПМН-2.

Читайте також: Під Оріховим поранені двоє українських військових

«Використання зазначених боєприпасів заборонено Оттавською конвенцією, приєднавшись до якої Україна знищила всі протипіхотні міни “ПМН-2” та “ПОМ-2” під міжнародним наглядом. Водночас Російська Федерація відмовилася підписати цей документ та продовжує забезпечувати свої збройні формування такими мінами для використання їх у бойових діях на сході України», - наголосили в штабі ООС.