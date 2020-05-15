Під Оріховим поранені двоє українських військових

Російські окупаційні війська у п’ятницю, 15 травня, здійснили обстріл позицій Об’єднаних сил поблизу Оріхового, поранивши двох українських військових.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 15 травня, підрозділи окупаційних військ РФ, всупереч взятим на себе зобов’язанням, вкотре порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції Об’єднаних сил. Ворог відкрив вогонь із автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї по українських захисниках поблизу Оріхового, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, бійців оперативно доставлено до лікувального закладу та надано належну медичну допомогу.

У відповідь підрозділи Об’єднаних сил для подавлення ворожого вогню використали штатне озброєння. Втрати противника уточнюються, повідомляють в пресслужбі.