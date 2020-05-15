На Донбасі – 11 порушень "тиші", окупанти гатять із заборонених мінометів

Минулої доби, 14 травня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

"Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", зазначається в повідомленні.

Так, по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник вів вогонь неподалік Пісків та двічі біля Авдіївки з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Оборонців Верхньоторецького окупанти обстріляли з 82-мм мінометів та гранатометів різних систем.

Поруч з населеними пунктами Новомихайлівка та Красногорівка російські найманці використовували станкові протитанкові гранатомети, а біля Водяного – великокаліберні кулемети.

"Захисники України своєчасно реагували на усі ворожі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів", - наголосили у штабі.

Читайте також: Оновлена делегація України взяла участь у засіданні ТКГ

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації двічі вели вогонь поруч Оріхового. Тут загарбники використовували міномети 120-го калібру, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Неподалік Хутора Вільного ворог застосовував 82 мм міномети, а також станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Зайцевого російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було.

За даними розвідки, 14 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще п’ятьох поранили.

Читайте також: На окупованій Луганщині обстріляли безпілотник ОБСЄ

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Фото: Аліна Комарова, Генеральний штаб ЗСУ