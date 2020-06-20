На Донбасі з початку доби — 16 обстрілів, поранений боєць ЗСУ

Російські окупанти від початку доби вже 16 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Один український боєць зазнав поранень.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже шістнадцять разів порушили режим припинення вогню, в більшості випадків використовуючи заборонене Мінськими домовленостями важке озброєння», - підкреслив він.

Зокрема, зранку на Донецькому напрямку противник двічі обстріляв українські позиції поблизу Авдіївки з мінометів 82-го калібру, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Аналогічне озброєння окупаційні війська застосовували під час обстрілу оборонців Павлополя.

Ще 13 обстрілів українських позицій на Луганському напрямку ворог здійснив у період з 05.00 по 06.30. З важкого озброєння, включаючи 152 мм та 122 мм артилерійські системи, міномети 120-го та 82-го калібрів, російські окупаційні війська вели обстріли поблизу населених пунктів Оріхове, Хутір Вільний, Новоолександрівка, Троїцьке, Шуми та Попасна.

Серед іншого, противник використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю поблизу Троїцького, Хутора Вільний та Попасної.

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«За наявною інформацією, під час артилерійського та мінометного обстрілу наших позицій біля населеного пункту Оріхове один український воїн отримав осколкове поранення. Йому оперативно надали першу медичну допомогу та доставили до лікувального закладу», - поінформував речник.

Як повідомлялося, минулої доби, 19 червня, окупанти 8 разів порушили «тишу», поранені двоє військових.

Фото: Міноборони