У Болгарії зафіксували найбільший добовий показник COVID-19

За минулу добу кількість нових випадків захворювання на коронавірус в Болгарії зросла до 132.

Про це повідомляє The Sofia Globe з посиланням на дані Міністерства охорони здоров’я країни.

«Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Болгарії за минулі 24 години зросла на 132, що є найбільшим показником за добу», - йдеться у повідомленні.

Найбільший приріст зафіксований у столиці Софії з 30 новими пацієнтами. Всього в країні вже зареєстровано 3 674 хворих на коронавірус.

За даними МОЗ, з них вилікувалися 1941 людей, 190 - померли.

Зазначається, що у Болгарії загалом проведено 112 483 тестів на COVID-19.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 червня в світі зафіксовано 8 576 283 випадків коронавірусу, 456 286 людей померли, 4 530 266 - одужали.