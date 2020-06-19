Під Новотошківським підірвалися на міні двоє бійців

Поблизу населеного пункту Новотошківське (Луганська область) в результаті розриву міни двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

«Сьогодні, 19 червня, під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, в результаті розриву міни двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення», - йдеться у повдіомленні.

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Як зазначається, їм оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військових задовільний.

Обставини події з’ясовуються, повідомили в пресслужбі.