Під Новотошківським підірвалися на міні двоє бійців
Укрінформ
Поблизу населеного пункту Новотошківське (Луганська область) в результаті розриву міни двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
«Сьогодні, 19 червня, під час проведення інженерної дорозвідки поблизу населеного пункту Новотошківське, в результаті розриву міни двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення», - йдеться у повдіомленні.
Як зазначається, їм оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я військових задовільний.
Обставини події з’ясовуються, повідомили в пресслужбі.