Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Шумами й Оріховим

Російські окупаційні війська станом на 12.00, 19 червня, тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Наразі втрат серед українських захисників немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

«Від початку поточної доби, 19 червня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли наших позицій, двічі застосовуючи міномети. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Гуцуляка, зранку поблизу Кримського ворог з напрямку від Сокільників вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. Близько 06.00 по оборонцях н.п. Шуми противник випустив від Шахти 6-7 окупованої Горлівки вісім мін калібру 82 мм. Після 10.15 наші захисники Оріхового зафіксували розриви трьох ворожих мін 120-го калібру. Окупанти вели обстріл від села Березівське.

Застосовуючи чергові вогневі засоби підрозділи Об’єднаних сил адекватно примушували окупантів до припинення обстрілів. Втрати окупантів уточнюються, повідомив Гуцуляк.

Фото: МОУ