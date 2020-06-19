Окупанти обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Шумами й Оріховим
Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.
«Від початку поточної доби, 19 червня, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська здійснили три обстріли наших позицій, двічі застосовуючи міномети. За наявною інформацією, бойових втрат внаслідок ворожого вогню серед наших захисників немає», - повідомив речник.
Зокрема, за словами Гуцуляка, зранку поблизу Кримського ворог з напрямку від Сокільників вів вогонь із гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. Близько 06.00 по оборонцях н.п. Шуми противник випустив від Шахти 6-7 окупованої Горлівки вісім мін калібру 82 мм. Після 10.15 наші захисники Оріхового зафіксували розриви трьох ворожих мін 120-го калібру. Окупанти вели обстріл від села Березівське.
Застосовуючи чергові вогневі засоби підрозділи Об’єднаних сил адекватно примушували окупантів до припинення обстрілів. Втрати окупантів уточнюються, повідомив Гуцуляк.
Фото: МОУ