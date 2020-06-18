На Донбасі бригада Холодний Яр ліквідувала вантажівку окупантів з боєприпасами

Про це інформує Генштаб ЗСУ у Facebook.

“Сьогодні 93 бригада Холодний Яр ліквідувала вантажівку окупантів із боєприпасами. Цьому передувало знищення двох мінометів російських терористичних військ”, - повідомили у відомстві.

Зазначається, що останніми тижнями російські найманці обстрілювали позиції холодноярців з мінометів 120 калібру, заборонених Мінськими угодами. “Артрозвідка бригади засікла, звідки вівся вогонь і за допомогою безпілотника виявила місцезнаходження мінометних розрахунків. Окупантів змусили мовчати, вщент розбивши їхні укріплення та зброю”, - наголосили у Генштабі.

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Уточнюється, що у четвер зранку українські бійці помітили біля цих позицій вантажівку окупантів.

“Терористи чи то підвезли БК, чи то навпаки вирішили перевезти звідти боєкомплект, що вцілів. У будь-якому разі 93 бригада Холодний Яр завадила їхнім планам. І тепер ці міни та снаряди більше ніколи не полетять у бік наших захисників”, - підсумували у Генштабі.

Фото: facebook.com/93OMBr