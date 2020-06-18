Окупанти обстріляли позиції ЗСУ під Кримським із заборонених мінометів

Станом на 17:00 четверга, 18 червня, російські окупаційні війська 7 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, втрат серед наших захисників немає.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Мар’їнки загарбники вели вогонь по позиціях Об'єднаних сил з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також зі стрілецької зброї. В районі Авдіївки ворог застосував проти українських воїнів гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Кримського противник випустив 7 мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм.

Поруч із населеним пунктом Оріхове, російські найманці тричі відкривали вогонь по українських захисниках із великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Від початку доби втрат серед наших оборонців внаслідок ворожих обстрілів немає.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.