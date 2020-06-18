На Донбасі з початку року загинули шестеро цивільних, ще 42 поранені - ОБСЄ

Протягом перших п’яти місяців 2020 року у зоні конфлікту на сході України загинули 6 цивільних осіб, ще 42 отримали поранення, а також було пошкоджено 90 цивільних об’єктів.

Про це з посиланням на дані Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ поінформував постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 18 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Протягом перших 5 місяців 2020 року СММ зареєструвала понад 91 тис. порушень режиму припинення вогню на Донбасі, 48 жертв серед цивільного населення, включаючи шість загиблих, а також пошкодження 90 цивільних об’єктів, включаючи навчальні заклади, будинки, квартири та магазини, а також об’єкти електрогазової інфраструктури", - заявив він.

Крім того, ще десятки повідомлень про цивільні жертви та пошкодження об’єктів перебувають на стадії підтвердження, як зазначається у щотижневому звіті місії ОБСЄ від 10 червня.

"Українські військові продовжують захищати свою землю від незаконних збройних формувань, якими керує та яких озброює і фінансує Росія. Лише минулого тижня один український військовослужбовець загинув, ще 11 отримали поранення на лінії зіткнення, на тлі збільшення кількості порушень режиму припинення вогню на 90%, як це було зафіксовано СММ. Все це – прямі результати розпочатого Росією конфлікту, який триває вже понад 6 років", - заявив Цимбалюк.

Очільник української місії при ОБСЄ підкреслив, що Україна не хоче жодного дня продовження цієї війни на Донбасі: "Україна не розпочинала цю війну. Ми не хочемо жодного дня її продовження. Ми робимо все можливе, щоб зупинити цю війну мирним політико-дипломатичним шляхом, але, звичайно, без порушення таких "червоних ліній" як суверенітет та територіальна цілісність України", - заявив він.

За словами дипломата, Україна активно шукає шляхи мирного врегулювання у рамках Нормандського формату та Мінського процесу, у тому числі шляхом посилення свого представництва у Тристоронній контактній групі. Натомість Росія продовжує ухилятися від своєї відповідальності як учасника конфлікту, прикриваючись своїми маріонетками на Донбасі та висуваючи вимоги, які не можуть бути виконані, щоб потім звинуватити в цьому Україну.

Як повідомлялося, у 2019 році на Донбасі загинули 26 цивільних і 140 – зазнали поранень.

Фото: Оксана Гаврилюк, Facebook