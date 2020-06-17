На Донбасі загинув український військовий

Російські окупаційні війська 17 червня протягом дня тричі відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил. Внаслідок обстрілу один український захисник загинув.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню. На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", поблизу Оріхового противник відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Окрім цього, агресор застосував біля Луганського гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, а неподалік Шумів – стрілецьку зброю.

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У відповідь українські військові відкрили вогонь та змусили противника припинити свої агресивні дії. Втрати окупантів уточнюються.

За інформацією штабу, на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим тиші дотримувався.