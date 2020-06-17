Окупанти обстріляли українські позиції під Оріховим та Луганським

Російські окупаційні війська від початку доби двічі обстріляли позиції українських військовослужбовців на Луганському напрямку, втрат у лавах Об'єднаних сил немає.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації двічі відкривали вогонь по наших позиціях на Луганському напрямку... За наявною інформацією, з початком поточної доби, бойових втрат серед українських захисників немає», - сказав речник.

За його словами, з 05.05 по 05.40 російські окупаційні війська випустили 10 мін 82-го калібру та використовували станкові протитанкові гранатомети під час обстрілу оборонців Оріхового. А близько 6.00 з гранатометів різних систем та стрілецької зброї бойовики обстріляли позиції поблизу Луганського.

Українські військові оперативно та жорстко відповідали на дії окупантів з наявних вогневих засобів, втрати противника уточнюються, зазначив речник.