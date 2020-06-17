Випробування “Нептуна”: на полігоні ЗСУ запускають ракети

На полігоні «Алібей» тривають випробування ракетного комплексу Р-360 «Нептун», під час яких відпрацьовується стрільба з бойовою частиною.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

«17 червня на Одещині успішно й результативно тривають державні випробування вітчизняного ракетного комплексу Р-360 «Нептун». Пуски здійснюються на полігоні Збройних Сил України «Алібей». Головною особливістю випробувань комплексу крилатих ракет наземного базування «Нептун» цього разу була стрільба з бойовою частиною», - йдеться в повідомленні.

У Генштабі нагадали, що ракету розроблено для протидії російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів. РК-360 МЦ «Нептун» - це комплекс крилатих ракет наземного базування з протикорабельною ракетою, призначений для ураження бойових кораблів класів крейсер, есмінець, фрегат, корвет та ін., які діють як самостійно, так і в складі корабельних груп. Використання ракети передбачено як у простих, так і складних метеорологічних умовах, у будь-який час доби і року, при активній вогневій та радіоелектронній протидії противника.

Випробування комплексу Р-360 «Нептун» на Одещині / Фото: Володимир Віват, АрміяInform

Як зазначається, ракети проєкту «Нептун» є перспективною українською розробкою і в разі запуску серійного виробництва можуть стати вагомою зброєю стримування, адже вони здатні знищувати не тільки корабельні цілі, а й наземні. Крім того, дані ракети є сучасним видом озброєння, вони керовані і практично непомітні для ворожих радарів.