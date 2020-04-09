"Нептун" влучає у ціль: унікальне відео

Defense Express отримав унікальне відео, яке дає можливість на власні очі побачити влучання крилатої ракети "Нептун" по морській цілі під час вогневих випробувань.

Як пише видання, береговий ракетний комплекс РК-360МЦ "Нептун" призначений для контролю територіальних вод і проливних зон, захисту військово-морських баз, берегових об'єктів і інфраструктури узбережжя, захисту узбережжя на десантно-небезпечних напрямках.

Комплекс забезпечує наведення, цілерозподіл та знищення цілей протикорабельними крилатими ракетами Р-360. Заявлена дальність пуску ракети становить до 280 км. Швидкість близько 1000 км/год, висота польоту над гребенем хвиль - від 3 до 10 м. Маса ракети - 870 кг, маса бойової частини -150 кг. Дивізіон РК-360МЦ "Нептун" забезпечує старт окремих ракет або залповий пуск до 24 ракет (тобто повний залп 6 пускових установок), з інтервалом пусків у залпі від 3 до 5 сек.

Бойове застосування комплексу забезпечується в простих і складних метеоумовах вдень і вночі при повній автономності наведення після пуску в умовах вогневої і радіоелектронної протидії противника. За критерієм "вартість-ефективність" комплекс "Нептун" є оптимальним для вирішення бойових завдань на морі ракетами оперативно-тактичного класу. Комплекс "Нептун" розроблений ДержККБ "Луч", виготовляється у кооперації з залученням лише вітчизняних підприємств.