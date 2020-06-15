В Україну прибули 90 військових інструкторів з Канади

До України прибула друга частина дев’ятої ротації Оперативної об’єднаної місії Збройних сил Канади UNIFIER.

Про це повідомляєу Facebook командування ЗС Канади в Україні.

В Україну прибули 90 канадських військових інструкторів / Фото: Збройні сили Канади в Україні

«Почесний консул Канади у Львові Оксана Винницька-Юсипович, командувач оперативної групи підполковник Раян Стімпсон і сержант-майор Кріс Рігбі привітали близько 90 солдатів, які прибули з Трентона (Онтаріо) у міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького», ‑ йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що близько 90 солдатів ЗС Канади (більшість яких належить до 1-го полку Канадської королівської кінної артилерії) приєднаються до своїх 60 колег, які вже перебувають в Україні.

Солдати, які прибули, нині перебувають на обов’язковій 14-денній ізоляції, перш ніж долучитися до місії.