Окупанти 15 разів порушили "тишу", один воїн загинув, двоє поранені

За минулу добу, 13 червня, збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Агресор обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями 122 мм артилерійських систем, мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії українські воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили ворога припинити свою злочинну активність», - ідеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» поблизу Луганського противник застосував артилерійські системи калібру 122 мм, випустивши у бік позицій ОС пів сотні снарядів. Свою артилерію окупанти розмістили безпосередньо в Калінінському, що на східній околиці Горлівки, поруч із будинками цивільних мешканців. Тричі впродовж доби агресор вів вогонь по оборонцях Кримського, застосувавши при цьому міномети калібрів 120 мм і 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Аналогічні види мінометів та великокаліберні кулемети російські найманці задіяли на підступах до Попасної. Також із мінометів калібру 120 мм ворог відкривав вогонь біля Троїцького та Новозванівки, а по оборонцях Пищевика – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поруч з населеним пунктом Катеринівка противник застосовував міномети калібру 82 мм та стрілецьку зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» опорні пункти українських оборонців неподалік Авдіївки, Новотроїцького, Славного, Старогнатівки і Богданівки агресор обстріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

«На жаль, внаслідок ворожого обстрілу Україна втратила одного мужнього воїна. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення», - зазначається у повідомленні.

Військові, утримуючи оборону, діяли відважно та дали підрозділам противника гідну відсіч. За даними розвідки, 13 червня українські воїни знищили трьох та поранили щонайменше двох російських загарбників.

Від початку поточної доби російські збройні формування в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» тричі обстріляли з мінометів калібру 120 мм, озброєння БМП, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів оборонні укріплення неподалік населеного пункту Луганське.

«Українські оборонці вжили вичерпних заходів для припинення вогню з боку збройних формувань РФ, після чого загарбники відмовилися від подальшої активності. За поточну добу втрат серед наших захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», - наголошують у штабі ООС.

Фото: ООС