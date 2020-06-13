Окупанти з мінометів зруйнували житловий будинок у Широкиному

У Широкиному внаслідок мінометного обстрілу з боку окупаційних формувань РФ зруйновано житловий будинок, а в районі Горлівки бойовики вели артилерійський вогонь із міських кварталів.

Про це інформує пресцентр штабу ООС.

«Попри численні заяви представників окупаційної влади щодо їх турботи про мешканців Донбасу і прагнення миру, незаконні збройні формування Російської Федерації продовжують відверто нехтувати правилами ведення війни та міжнародним гуманітарним правом», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, 12 червня, близько 20.00 російські найманці з тимчасово окупованої Саханки відкрили вогонь з мінометів калібру 82 мм по Широкиному. Одна із мін влучила у житловий будинок, майже вщент зруйнувавши його, а ще три розірвалися в безпосередній близькості від приватної будівлі.

Інформація щодо ймовірних потерпілих уточнюється.

Окрім цього, уранці 13 червня окупанти розмістили артилерійські системи поруч із житловими будинками на східній околиці Калінінського, що в передмісті Горлівки. Прикрившись цивільним населенням вони випустили 50 снарядів калібру 122 мм по українських захисниках Луганського.

«Цілком очевидно, що метою було примусити підрозділи Об’єднаних сил відкрити вогонь у відповідь, щоб у подальшому звинуватити наших захисників в обстрілах мирних мешканців», - указується в повідомленні.

У штабі ООС наголошують, що таким чином окупанти вкотре відкрито продемонстрували своє цинічне ставлення до життя та здоров’я цивільного населення та підтвердили відверте ігнорування Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права.