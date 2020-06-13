Окупанти шість разів зривали "тишу" на Донбасі, є поранений

У суботу, 13 червня, збройні формування РФ 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому великокаліберну зброю.

Один військовослужбовець отримав поранення. Поблизу Луганського бойовики розмістили свої артилерійські системи поруч із з житловими будинками мирних мешканців.

Про це повідомляє пресцентр ООС у вечірньому зведенні.

"Сьогодні збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети 82-го калібру, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю", - йдеться в повідомленні

Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Славного агресор двічі вів вогонь по наших позиціях з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, а біля Пищевика – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник випустив 50 снарядів 122-го калібру по оборонних укріпленнях Об’єднаних сил поблизу Луганського, при цьому розмістивши свої артилерійські системи поруч з будинками мирних мешканців на східній околиці Калінінського.

Поруч Кримського ворог два рази вів вогонь із 120 мм та 82 мм мінометів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

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Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

"Наші воїни такі нахабні дії без відповіді не залишили та застосували штатне озброєння, після чого окупанти згорнули свою злочинну діяльність. Втрати противника уточнюються", - зазначено у зведенні.

Також повідомляється, що на ділянках розведення №1, №2 та №3 режим "Тиша" дотримувався.

Як уже повідомлялося, сьогодні під час обстрілу по позиціях Об’єднаних сил в районі населеного пункту Пищевик один наш захисник отримав кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу.